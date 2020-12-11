Россиянам следует быть осторожнее в высказываниях в интернете по поводу самоподрыва в Карачаево-Черкесии – адвокат

Россиянам следует быть осторожнее в высказываниях в интернете по поводу самоподрыва в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«В связи с произошедшим в Карачаево-Черкесии инцидентом, на фоне достаточно критического отношения к российским правоохранительным органам и спецслужбам, приходится людей предупреждать о том, что сложилась судебная и следственная практика уголовного преследования по статье об оправдании терроризма за высказывания, которые могут интерпретироваться как одобрение подобных фактов. По этой статье нет возможности назначать условные наказания, там, как правило, реальное лишение свободы и содержание под стражей до суда», — сказал он.

П.Чиков подчеркнул, что в последнее время зафиксирован рост количества уголовных дел по данной статье.

«Особенно эта практика развилась после событий в Архангельске два года назад, когда там был взрыв в приемной управления ФСБ. Нами зафиксирован существенный рост до сотни обысков, десятки уголовных дел и приговоров просто за то, что люди как-то отреагировали в интернете в комментариях к этой новости», заключил он.

Как стало известно, боевик совершил самоподрыв, пытаясь прорваться на территорию проведения оперативных мероприятий в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии. Сообщается, что ранены 6 сотрудников правоохранительных органов. Среди гражданских пострадавших нет.