Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Как сообщает агенство «Интерфакс», Генеральная прокуратура РФ для защиты прав граждан в условиях распространения коронавируса организовала проверку обоснованности роста цен на продовольственные товары.

В ведомстве отметили, что в настоящее время отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, по данным прокуроров,

сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее о необоснованности роста цен на продуты заявили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.