Столичные власти расширили список тех, кто теперь может записаться на прививку от коронавируса

Теперь вакцинироваться предложат работникам культуры и продавцам. Первыми возможность сделать прививку получили медики и педагоги. Как сказал мэр Сергей Собянин, по роду своей деятельности они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а если заболеют, представляют угрозу для окружающих. При этом ранее, интернет-издание «Медуза» сообщало, что это и так могли сделать все желающие.

С понедельника привиться от COVID-19, помимо работников здравоохранения и образования, смогут сотрудники многофункциональных центров, а также люди, чья профессия связана со сферами услуг, торговли и культуры. Об этом сказано в блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Изменения он объясняет тем, что в ближайшие дни в столицу должна поступить новая партия вакцины. Какого объёма будет эта поставка и откуда она придёт – в публикации не уточняется.

Ранее различные чиновники говорили, что на первых этапах препарат «Спутник» будет предназначен только для преподавателей и медицинских работников. Тем не менее, на прошлой неделе интернет-издание «Медуза» писало, что и в московских и в подмосковных больницах привиться может любой желающий. Несколько человек рассказали порталу, что в первые дни после открытия прививочных центров у них при регистрации на входе спрашивали только номера страховых полисов. Тогда же, в день старта вакцинации, главврач одной из поликлиник в центре столицы подтвердил «Эху», что в его учреждении не проверяют место работы тех людей, которые записались на прививку через сайт mos.ru.

Столичные власти ожидают, что в ближайшие недели получится значительно увеличить объём производства вакцины «Спутник». Для этого в Москве собираются открыть завод, который будет должен производить по десять миллионов единиц препарата в месяц.

Тем временем, в Кремле заявили о попытках дискредитировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник». С соответствующим комментарием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков не стал уточнять, кто именно предпринимает попытки дискредитировать. Лишь сказал, что для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть сообщения информационных агентств за последний месяц.