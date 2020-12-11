В Минздраве России надеются, что пандемия пойдет на спад в середине следующего года

С таким прогнозом сегодня выступил замглавы ведомства Олег Гриднев. Он сказал, что пандемия придет к концу, когда станет управляемой. Управлять ею можно будет только с помощью вакцины или препарата, который непосредственно влияет на сам вирус.
2020-12-11T16:34:04+03:00
2020-12-11T16:37:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2756370-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 11 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…