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16:32, 11 декабря 2020

Шесть человек были ранены в результате взрыва у здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии

Шесть человек, по предварительным данным, были ранены в результате взрыва у здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, взрыв совершил смертник, он погиб. Место происшествия оцеплено, однако, рядом находится школа, где продолжаются занятия. Этим очень обеспокоены родители, — рассказала «Эху Москвы» местная жительница Алина.

Источники интернет-издания «База» утверждают, что у здания ФСБ было два взрыва: сначала взорвалось небольшое устройство, а когда сотрудники вышли посмотреть, в чем дело, подъехала машина, из нее выбежал смертник и устроил второй взрыв.



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