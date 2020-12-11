Шесть человек были ранены в результате взрыва у здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии

Шесть человек, по предварительным данным, были ранены в результате взрыва у здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, взрыв совершил смертник, он погиб. Место происшествия оцеплено, однако, рядом находится школа, где продолжаются занятия. Этим очень обеспокоены родители, — рассказала «Эху Москвы» местная жительница Алина.

Источники интернет-издания «База» утверждают, что у здания ФСБ было два взрыва: сначала взорвалось небольшое устройство, а когда сотрудники вышли посмотреть, в чем дело, подъехала машина, из нее выбежал смертник и устроил второй взрыв.