Уголовное дело после отравления Алексея Навального в России возбудить нельзя, — сказал президент Владимир Путин

Так он ответил на вопрос, заданный на встрече с Советом по правам человека, которая прошла накануне. Расшифровку сегодня опубликовал сайт Кремля. О необходимости возбудить уголовное дело сказал член СПЧ Николай Сванидзе. На это Путин ответил, что «если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело». Президент добавил, что проверка проводится, этим занимаются прокуратура и Следственный комитет.