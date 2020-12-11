Прокуратура Москвы обжаловала штраф хоспису «Дом с маяком»

В сообщении надзорного ведомства говорится, что был допущен ряд существенных нарушений при рассмотрении административного иска. Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря. Напомню, «Дом с Маяком» был оштрафован за неточности при оформлении учета наркотических препаратов.
2020-12-11T16:06:54+03:00
2020-12-11T16:06:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 11 декабря 2020
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