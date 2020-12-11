Прокуратура Москвы обжаловала штраф хоспису «Дом с маяком»

В сообщении надзорного ведомства говорится, что был допущен ряд существенных нарушений при рассмотрении административного иска. Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря. Напомню, «Дом с Маяком» был оштрафован за неточности при оформлении учета наркотических препаратов.