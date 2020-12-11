Французская прокуратура потребовала 5 и 15 лет тюрьмы в отношении двух россиян, обвиняемых по делу о драке на ЧЕ-2016

Французская прокуратура потребовала в отношении двух россиян, обвиняемых по делу о драке на чемпионате Европы 2016 года, пяти и пятнадцати лет тюрьмы. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых. Напомним, во время соревнований в Марселе произошли столкновения после первого матча сборной России против англичан, который завершился со счетом 1:1. Драки начались на стадионе и продолжились на улицах города. Двое россиян, объявленные в общеевропейский розыск, были задержаны в Германии два года назад и переданы Франции по запросу властей.