В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс об ответственности иностранных агентов

За нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предлагается наказание до двух лет лишения свободы. Для физических лиц предусматривается наказание в виде лишения свободы до пяти лет за непредоставление заявления о включении в список физлиц-иноагентов. Напомню, накануне, встречаясь с Советом по правам человека, Владимир Путин поручил своей администрации внимательно изучить законопроекты, касающиеся иностранных агентов.
2020-12-11T16:04:21+03:00
2020-12-11T16:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 11 декабря 2020
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