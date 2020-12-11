В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс об ответственности иностранных агентов

За нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предлагается наказание до двух лет лишения свободы. Для физических лиц предусматривается наказание в виде лишения свободы до пяти лет за непредоставление заявления о включении в список физлиц-иноагентов. Напомню, накануне, встречаясь с Советом по правам человека, Владимир Путин поручил своей администрации внимательно изучить законопроекты, касающиеся иностранных агентов.