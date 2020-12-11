Лондонский суд отложил рассмотрения вопроса о выдаче США российского бизнесмена Олега Тинькова

Американская юстиция обвиняет его в неуплате налогов.

Слушания по делу об экстрадиции российского банкира переносятся в очередной раз. Изначально этот вопрос должны были рассмотреть еще в апреле в Вестминстерском магистратском суде. Теперь же новое заседание назначено на 15 марта следующего года, сказал агентству ТАСС адвокат Тинькова. О причинах очередного переноса он не сказал. Сам бизнесмен сейчас живет в Лондоне. Здесь он проходит лечение от онкологического заболевания. Тиньков сам рассказал минувшей весной, что ему диагностировали тяжелую форму лейкемии. Летом он перенес трансплантацию костного мозга. Однако о полном выздоровлении, по словам бизнесмена, можно будет говорить к середине следующего года.

Министерство юстиции США полагает, что основатель и владелец «Тинькофф банка» скрывал данные об активах стоимостью 1 миллиард долларов, которые появились после того, как акции кредитной организации стали торговаться на фондовой бирже.

Сегодня сам Тиньков продал часть ценных бумаг холдинга, куда входит в том числе его банк. Часть средств, по словам его представителей, пойдет на создание благотворительного фонда, а другая часть – на урегулирование юридических проблем.