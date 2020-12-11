У здания регионального отдела ФСБ в Карачаево-Черкесии произошли два взрыва

Первый прогремел рано утром, второй позднее, когда на месте работали силовики, рассказал представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Николай Максимов.Сейчас силовики устанавливают личность смертника.
2020-12-11T16:03:15+03:00
2020-12-11T16:03:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 11 декабря 2020
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