Путин заявил, что по поводу отравления Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя

По словам президента, прокуратура РФ неоднократно просила зарубежных коллег прислать хотя бы письменное заключение по результатам исследования отравления Навального. Российские специалисты готовы приехать в Германию, Нидерланды и Францию для проверки информации об отравлении, но их не приглашают, отметил Владимир Путин. Также президент сказал, что «если человек чуть не умер, это не значит, что по любому случаю нужно возбуждать уголовное дело, но проверка проводится».
2020-12-11T15:47:34+03:00
2020-12-11T15:51:18+03:00
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15:47, 11 декабря 2020
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