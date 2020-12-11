Самоподрыв боевика в Карачаево-Черкесии – первый инцидент подобного характера за долгое время – эксперт

Самоподрыв боевика в Карачаево-Черкесии – первый инцидент подобного характера за долгое время. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.

«Это первый самоподрыв за долгое время. Действительно государство в отношении преступлений на религиозной почве проводит очень тщательную работу. Что касается Карачаево-Черкесии, этот регион и в прежние времена относительно других субъектов России был относительно спокойным. Там фактов ухода в незаконные вооруженные формирования не так много, как в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Поэтому нельзя говорить о том, что данный инцидент имеет множественный характер», — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Р.Гереева, «во всех регионах России уже давно уничтожены все одиозные фигуры, которые руководили бандподпольем». «Те, кому удалось выжить, примкнули к ИГИЛ (организация запрещена в РФ — «ЭМ») в Сирии или рассосались по миру. В целом на Северном Кавказе сейчас очень спокойно», — заключил он.

Как стало известно, боевик совершил самоподрыв, пытаясь прорваться на территорию проведения оперативных мероприятий в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии. Сообщается, что ранены 6 сотрудников правоохранительных органов. Среди гражданских пострадавших нет.