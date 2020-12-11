В Москве заработал оперативный штаб по обнаружению неприятных запахов

Об этом заявил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, новый орган начал работу еще в ноябре. Кульбачевский говорит, что в целом состояние атмосферы в городе улучшается, но есть проблемные точки, где происходят выбросы вредных веществ.