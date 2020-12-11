НКО и физическим лицам, признанным иноагентами, будет грозить срок до двух лет или штрафы до трехсот тысяч рублей

НКО и физическим лицам, признанным иностранными агентами, будет грозить срок до двух лет или штрафы до трехсот тысяч рублей. Такие наказания предусмотрены за злостное уклонение от регистрации иностранными агентами. Об этом говорится в законопроекте о введение уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов в России. За сбор данных о национальной безопасности предусмотрен срок до пяти лет лишения свободы. Документ был внесен сегодня в нижнюю палату.