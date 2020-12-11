Обстановка в селе Учкекен Карачаево-Черкесии после сегодняшних взрывов спокойная, угрозы безопасности для местных жителей нет. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов. Ранее возле здания отдела ФСБ в селе Учкекен произошло два взрыва, в результате последнего которого скончался нападавший. Шесть человек получили ранения.