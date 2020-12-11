Меркель: Лидеры ЕС договорились скоординировано распределять вакцину от коронавируса и вместе начинать вакцинацию

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита в Брюсселе. «Мы хотим показать, что у нас всех равный доступ к вакцине», — подчеркнула она.
2020-12-11T14:34:30+03:00
2020-12-11T14:41:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2756314-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3362100.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:34, 11 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…