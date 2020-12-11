Мишустин: Российские регионы получат в декабре 480 тысяч доз вакцины

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с производителями вакцин.
Он добавил, что вакцинация в стране начнется в конце недели. Власти укладываются в срок, поставленный Владимиром Путиным.
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Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с производителями вакцин.
Он добавил, что вакцинация в стране начнется в конце недели. Власти укладываются в срок, поставленный Владимиром Путиным.
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…