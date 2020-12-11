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14:34, 11 декабря 2020

Мишустин: Российские регионы получат в декабре 480 тысяч доз вакцины

фото: ТАСС
фото: ТАСС

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с производителями вакцин.

Он добавил, что вакцинация в стране начнется в конце недели. Власти укладываются в срок, поставленный Владимиром Путиным.



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