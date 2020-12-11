Официальное заявление о кончине корейского кинорежиссера Ким Ки Дука будет делать его дочь

Об этом сообщил российский документалист Виталий Манский. По его информации, 59-летний Ким Ки Дук минувшей ночью скончался от осложнения, вызванного коронавирусом в больнице в Латвии.

По данным портала «Интерфакс», в Латвию режиссер приехал, чтобы купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство в стране, однако, на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам, что оказалось не так просто в связи с правилами о защите личных данных.