Шесть человек получили ранения в результате атаки на здание отдела ФСБ в Карачаево-Черкесии

Человек, осуществивший самоподрыв, погиб. В первых сообщениях информагентств, которые пришли около часа дня, говорилось, что взрыв прогремел у здания регионального управления ФСБ. Здание находится в Черкесске.

Затем агентства уточнили, что речь идет об отделе ФСБ в селе Учкекен. По словам источника «Интерфакса», сначала в 7 утра там сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности, никто не пострадал. Затем, около полудня, к группе работавших на месте силовиков подбежал мужчина и подорвал себя, он погиб. У Национального антитеррористического комитета несколько иная версия событий.

По его данным, мужчина пытался прорваться на территорию проведения оперативно-розыскных мероприятий и подорвал бомбу вместе с собой, когда его стали задерживать. Глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков предупредил в «Твиттере» комментаторов взрыва у здания ФСБ о сложившейся практике уголовного преследования за высказывания, которые могут быть расценены как одобрение подобных действий. По его словам, это аресты и реальные сроки.

По данным Национального антитеррористического комитета, шестеро пострадавших силовиков получили неопасные ранения. Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов заявил, что обстановка в республике спокойная.