Адвокат Ирина Хрунова рада оправдательному вердикту присяжных в отношении калининградских врачей Белой и Сушкевич

Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается суда присяжных и оправдательного вердикта — я, безусловно, рада. Горжусь работой коллег и поздравляю подсудимых с таким результатом. Судя по сообщениям СМИ об этом деле, оно, очевидно, было сложным, и такой однозначный подход, какой демонстрировал Следственный комитет, был неправильным», — сказала Хрунова.

Она добавила, что уголовные дела по поводу врачебных ошибок, как показывает практика, возбуждаются и расследуются не всегда справедливо.

«Более того, надо понимать, что поскольку медицинское сообщество очень опасается различных преследований, любое уголовное дело против медработников мгновенно откатывает прогрессивную практику, которая была в регионе, назад. Потому что никто не хочет браться за проблему, результатом которой может быть уголовное дело или тюрьма», — заключила Хрунова.