Лидер президентской гонки Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис стали людьми года по версии журнала Time

Как сообщил руководитель редакции этого популярного американского издания, который самолично выбирает победителя из нескольких номинантов, впервые после Франклина Рузвельта звание присвоено избранному президенту.

Среди других кандидатов были действующий президент Дональд Трамп, получивший его четыре года назад, главный инфекционист Соединенных штатов Энтони Фаучи, врачи, работающие с коронавирусом и общественное движение, выступающее против расизма.

Time отмечает, что Байден и Харрис «предложили (стране) реставрацию и обновление в одном билете, и Америка купила это».

Будущий глава Белого дома «осознал, что не сможет все сделать сам», и поэтому пригласил Камалу Харрис, «бывшего генпрокурора штата…, известную своими жесткими допросами чиновников администрации», говорится на сайте издания. — Вместе им удалось набрать более 80 млн голосов американцев, опередить Трампа на 7 миллионов и «перевернуть ход голосования в пяти колеблющихся штатах».

Как заметил в своей публикации главный редактор Time, титул «Человек года» «не является почестью или признанием популярности», а скорее, «трезвой оценкой мира, как он есть, а также людей и сил, которые его формируют».