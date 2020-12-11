Z Архив новостей новости
5 4 6 93
14:11, 11 декабря 2020

Лидер президентской гонки Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис стали людьми года по версии журнала Time

фото: Kevin Dietsch / UPI / Newscom
фото: Kevin Dietsch / UPI / Newscom

Как сообщил руководитель редакции этого популярного американского издания, который самолично выбирает победителя из нескольких номинантов, впервые после Франклина Рузвельта звание присвоено избранному президенту.

Среди других кандидатов были действующий президент Дональд Трамп, получивший его четыре года назад, главный инфекционист Соединенных штатов Энтони Фаучи, врачи, работающие с коронавирусом и общественное движение, выступающее против расизма.

Time отмечает, что Байден и Харрис «предложили (стране) реставрацию и обновление в одном билете, и Америка купила это».

Будущий глава Белого дома «осознал, что не сможет все сделать сам», и поэтому пригласил Камалу Харрис, «бывшего генпрокурора штата…, известную своими жесткими допросами чиновников администрации», говорится на сайте издания. — Вместе им удалось набрать более 80 млн голосов американцев, опередить Трампа на 7 миллионов и «перевернуть ход голосования в пяти колеблющихся штатах».

Как заметил в своей публикации главный редактор Time, титул «Человек года» «не является почестью или признанием популярности», а скорее, «трезвой оценкой мира, как он есть, а также людей и сил, которые его формируют».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Травля вакцины Я могу понять, когда «Спутник v» травят в конкурирующих США или ЕС или в марионеточных failed states. Но открыто травить российскую вакцину в России только потому, что она российская? Это НЕ нормально…

5 380 6 35251 09.12
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Сбережение интеллигенции Говорят: всех не пересажаешь! Как знать… Во всяком случае, можно попробовать. И до минимума свести это непокорное племя…

5 273 6 58110 04.12
Блоги

+ Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь «Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить»...

5 142 6 17597 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…

5 59 6 7906 10.12
8читать ;смотреть
Новости

Министерство обороны России заявило о попытках из-за рубежа дискредитировать российскую вакцину от коронавируса Отстаивать репутацию российской вакцины взялся не ее производитель, а неожиданно военное ведомство…

5 78 6 11487
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 77 6 11359 10.12
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело «Московский школьник» виновен в заражении детей дизентерией — это факт, установленный судом. При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание московским детям…

5 48 6 8085 08.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza публикует видео с церемонии прощания…

5 168 6 33217 07.12
8читать ;смотреть
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Юному ленинцу от старого комсомольца Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен…

5 333 6 66805 09.12
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Германская позиция слабости Германия – дико терпелива. Как потому, что постоянно помнит о своей вине перед народами СССР и в том числе России, так и потому, что ей не нужен экономически слабый и агрессивный противник на восточном фланге…

5 53 6 13077 04.12
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Есть надежда, что Чубайс будет говорить на языке, созвучном Байдену Чем сумасшедшее идея, тем больше иногда у нее шансов в политике воплотиться в жизнь. Я думаю, что Чубайс вокруг себя объединит еще пару-тройку людей…

5 39 6 8197 10.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

«Акт Родченкова» Будь у нас принят такой же закон, великие американские допингисты могли бы обжить российские колонии, будучи экстрадированы даже из других стран…

5 58 6 11967 05.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Про новую старую Конституцию Я не могу сказать, что мне нравится всё, что написано сегодня в Конституции Российской Федерации. Но я исхожу из того, что на каждом этапе её принятия и изменения у россиян была возможность сказать переменам «нет»...

5 35 6 7719 07:44
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Выступление на встрече СПЧ с В.В. Путиным 10.12.2020 Отсутствие уголовного расследования по делу Алексея Навального в нашей стране имеет не только репутационные последствия, но и умаляет право граждан на защиту со стороны государства…

5 69 6 15330 11:45
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Имеет ли властитель умов право на заблуждение? Моя грусть по Шендеровичу связана не с трудностями перевода с румынского на английский, а с тем что в его особом мнении имеет место попытка реабилитировать слово «негр»...

5 148 6 34961 10.12
Блоги

Борис Акунин писатель

Каким же невыносимо тяжелым был для них ХХ век Я читаю дневниковые записи все подряд: людей умных, глупых, добрых, злых, все понимающих и ничего не понимающих. Из них складывается картина не витринной, а настоящей жизни страны…

5 217 6 52634 07.12

Популярное за неделю

Новости

Министерство обороны России заявило о попытках из-за рубежа дискредитировать российскую вакцину от коронавируса Отстаивать репутацию российской вакцины взялся не ее производитель, а неожиданно военное ведомство…

5 78 6 11397
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заявление Путина о начале вакцинации органично звучат на «Первом» среди новостей о мальчике, распятом «украми» в Славянске и немцев, отравивших Навального. А у людей, имеющих отношение к реальности, это вызывают нервный смех…

5 105 6 101096 05.12
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3359050
«Процессы политических убийц»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5132 06.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты Подозреваю, что на Толю настучали, в Кремле хихикнули, но как видим, всё запомнили…

5 55 6 180059 06.12
Блоги

+ Валерий Соловей задержан в Петербурге Валерий Соловей задержан в Петербурге Об этом сообщила его адвокат Елена Михно…

5 168 6 107152 06.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8891730
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4727195

Сегодня в эфире