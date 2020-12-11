Песков: В России по-прежнему не планируется вводить жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Что касается рекордного показателя смертности от коронавируса в октябре, Песков сказал, что такова мировая тенденция.
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Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Что касается рекордного показателя смертности от коронавируса в октябре, Песков сказал, что такова мировая тенденция.
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…