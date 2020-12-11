Оправданная по делу о смерти младенца врач Белая рассказала, что на нее и коллегу Сушкевич оказывалось давление

Оправданная по делу о смерти младенца заместитель главного врача родильного дома номер 4 Елена Белая рассказала, что на нее и ее коллегу Элину Сушкевич оказывалось давление со стороны следствия. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На меня и Элину Сушкевич оказывалось серьезное давление. Была конкретная обвинительная установка у следствия», — отметила Белая.

Она поблагодарила адвокатов за работу. «Мы надеялись только на хорошее. Думать о плохом не хотелось совершенно. Мы боролись, чтобы доказать свою невиновность, и у нас получилось», — сказала Белая.

Врач добавила, что ей разрешили вернуться к своей профессиональной деятельности.

Что касается информации о намерении прокуратуры обжаловать оправдательный вердикт, Белая сообщила, что сейчас об этом не думает. «Об этом думают адвокаты. Я думаю, все у нас будет хорошо», — заключила она.