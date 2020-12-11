Мосгордума приняла трехлетний бюджет Москвы после рекордного по длительности обсуждения

Семь депутатов проголосовали против, двое воздержались, один не голосовал и 35 были «за». Среди тех, кто поддержал бюджет, предложенный правительством Москвы во главе с Сергеем Собянином, было немало депутатов, которые входили в список так называемого «Умного голосования». На это обратил внимание сайт Znak.com.

За этих депутатов призывал проголосовать своих сторонников штаб Алексея Навального, чтобы снизить шансы на победу «единороссов». Бюджет обсуждали два дня — в сумме 20 часов. Оппозиция, в частности, недовольна высокими тратами на благоустройство в условиях пандемии.

Были предложены 250 поправок, в итоге были приняты 15. По словам спикера Алексея Шапошникова, были увеличены расходы на здравоохранение, социальную поддержку, образование и культуру — суммарно почти на 20 миллиардов рублей.

Дефицит бюджета Москвы в следующем году превысит полтриллиона рублей.