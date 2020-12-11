Эрдоган: Намерения США ввести санкции из-за С-400 являются неуважением к Турции

Об этом турецкий президент сообщил в интервью журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Азербайджана.
2020-12-11T12:44:00+03:00
2020-12-11T12:49:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:44, 11 декабря 2020
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