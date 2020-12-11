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12:44, 11 декабря 2020

Эрдоган: Намерения США ввести санкции из-за С-400 являются неуважением к Турции

Об этом турецкий президент сообщил в интервью журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Азербайджана.



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