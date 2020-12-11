Игорь Додон сообщил, что отправится с рабочим визитом в Москву сразу после сложения полномочий главы государства

В российской столице у него планируется ряд встреч. Подробности Додон обещал рассказать позже.
Ранее Додон уточнил, что поедет в Россию в качестве председателя Партии социалистов.
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В российской столице у него планируется ряд встреч. Подробности Додон обещал рассказать позже.
Ранее Додон уточнил, что поедет в Россию в качестве председателя Партии социалистов.
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…