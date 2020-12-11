В Кремле объявили, что президент вероятно запросит данные по делу обвиняемого в шпионаже Ивана Сафронова

Речь об этом зашла после вчерашних заявлений Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президенту ранее докладывали о деле против бывшего корреспондента различных изданий Ивана Сафронова, но оно не является главным в повестке главы государства, и поэтому он не мог быть в курсе всех деталей.

Пресс-секретарь предположил, что Владимир Путин запросит информацию о ситуации с советником руководителя Росмосмоса к большой пресс-конференции, которая намечена на четверг.

Вчера на встрече с советом по правам человека президент сказал, что Ивана Сафронова «осудили не за журналистскую деятельность, а за период его работы в качестве советника» в госкорпорации. А точнее, за то, что он передал некую информацию европейским спецслужбам. При этом в действительности по этому делу еще нет приговора, по нему еще даже не закончились следственные действия.

Вчера представитель Кремля назвал слова президента оговоркой и добавил, что общего смысла это не меняет.

Иван Сафронов был арестован 7 июля. Как утверждали его адвокаты, следствие до сих пор не представило доказательств и не объяснило, как именно подсудимый нарушил закон. Дело открыли по статье о государственной измене.

В свою очередь связь этого дела с работой Ивана Сафронова в госкорпорации ранее исключали и в пресс-службе «Роскосмоса».