В Петербурге на баннере «Героические защитники Ленинграда» разместили фото актрисы вместо девушки-снайпера

В Петербурге на баннере «Героические защитники Ленинграда» вместо фотографии девушки-снайпера героя СССР Алии Молдагуловой разместили фото актрисы Айтурган Темировой, которая играла Молдагулову в кино.

Об этом изданию «Фонтанка» рассказала жительница Петербурга Жанар Кусаинова. Она позвонила в комитет по межнациональным отношениям и Дом национальностей — эти организации были указаны на баннере.

В комитет предложили найти другое фото, а в Доме национальностей ответили: «Они же похожи». Зам.главы комитета по межнациональным отношениям Алексей Силкин назвал ситуацию недоразумением. В интервью изданию «Петербургский дневник» он пообещал, что все 14 баннеров с изображением актрисы будут заменены.