Власти Петербурга предложили Музею городской скульптуры перевести коллекцию в неблагоустроенный подвал жилого дома

Музейщики, в свою очередь, уверены, что это убьет бесценные экспонаты. По мнению Смольного, экспозицию «Знаки памяти», которая сейчас располагается в Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре, следует перевести в подвал жилого дома на Миргородской улице.

Судя по фотографиям, опубликованным изданием «Фонтанка.ру», речь идет о небольшом помещении без какой-либо отделки — голые бетонные стены, торчащие из них трубы, вода на полу.

Сотрудники музея городской скульптуры уверены — это уничтожит уникальную коллекцию XVIII века, в которую входят редкие произведения мемориального искусства — мраморные барельефы, бронзовые гербы и скульптуры. Для их сохранности необходимо создать ряд условий, как минимум, обеспечить специальный климатический контроль. Музейщики отмечают, что предложение чиновников — это «верх цинизма по отношению к предметам отечественной истории и культуры».

Напомним, предложения переехать музею начали поступать после того, митрополит Варсонофий попросил Смольный передать Русской православной церкви некоторые здания Александро-Невской лавры.