Присяжные оправдали калининградских врачей Белую и Шушкевич по делу о смерти младенца

Присяжные заседатели Калининградского областного суда внесли оправдательный вердикт в отношении исполняющей обязанности главного врача родильного дома номер 4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Шушкевич по делу о смерти младенца. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Белой Тимур Маршани.

Большинством голосов (пятеро против трех) члены коллегии присяжных признали, что следствие не смогло доказать факт умышленных действий врачей.

Как уточнил адвокат, Елена Белая «была восстановлена на работе и вернулась к своим профессиональным обязанностям».

Он также отметил, что прокуратура обещала обжаловать вердикт.

Следствие утверждало, что оба врача умышленно умертвили рожденного недоношенным младенца, введя ему смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат», а потом пытались скрыть данные о его тяжелом состоянии и гибели, чтобы не ухудшать показатели родильного дома. Белая и Сушкевич настаивали, что боролись за жизнь ребенка, но в таком состоянии, в каком он находился, спасти его было невозможно.