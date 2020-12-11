МВД России не подтверждает информацию о французском гражданстве дочери Сергея Кириенко

Об этом говорится в справке, которую Любовь Кириенко предоставила изданию РБК. В учетах министерства внутренних дел «не содержалось и не содержится в настоящее время» никаких сведений о том, что Любовь Кириенко помимо российского обладала бы еще каким иностранным гражданством. Так заканчивается официальный документ, который дочь первого заместителя администрации президента России получила на днях.

Копия справки есть в распоряжении РБК. Из нее же следует, что в 2014 году Любовь Кириенко уведомляла о наличии учебной визы, или вида на жительство, во Франции. Срок ее истек в конце того же года. Примерно в то же время она училась в парижской бизнес-школе.

О том, что у дочери Сергея Кириенко может быть французское гражданство, писало интернет-издание The Insider. Автор расследования утверждал, что в специальной базе учета, которую ведет МВД, совпали не только имя и фамилия, но также дата рождения и номер российского паспорта. Сама Кириенко настаивала, что никакого другого, кроме российского, гражданства у нее не было.

Любовь Кириенко не исключала, что подаст в суд на авторов публикации по обвинению в клевете.