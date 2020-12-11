Писатели Иличевский, Кибиров и Идиатуллин стали лауреатами премии «Большая книга»

Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Национальная литературная премия «Большая книга» назвала своих лауреатов.

Первое место занял прозаик Александр Иличевский с романом «Чертеж Ньютона». Второе место занял Тимур Кибиров и роман «Генерал и его семья». Третье — Шамиль Идиатуллин с романом «Бывшая Ленина».

Автор, занявший первое место, получил 3 миллиона рублей, второе — 1,5 млн, третье — 1 млн.

По итогам читательского голосования первое место занял Михаил Елизаров и его роман «Земля», второе — Дина Рубина и трилогия «Наполеонов обоз», замыкает тройку Алексей Макушинский и его «Предместья мысли. Философическая прогулка».

Приз за вклад в литературу организаторы премии вручили главе упраздненной Роспечати Михаилу Сеславинскому. Также был объявлен лауреат премии «Литблог». Им стал Сергей Лебеденко — автор Telegram-канала «Книгижарь».

Премия учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности.