В России за день от коронавируса впервые скончались более 600 человек

Количество заразившихся также близко к максимальному. За прошедший день коронавирус унёс жизни 613 жителей страны. Больше всего в Москве — это 77 человек. За ней идут Санкт-Петербург, где добавилось 69 умерших и Подмосковье, где скончались 29 жителей. Получается, что всего по данным оперативного штаба жертвами коронавируса в России стали почти 46 тысяч человек.

Также Росстат вчера отчитался о том, что с приходом осени количество смертей, связанных с эпидемией удвоилось. Самый большой показатель был в октябре — это более 22 тысяч человек. При этом, если, как это делают в некоторых странах Европы, указывать в статистике всех умерших с коронавирусом, а не только тех, у кого он был основной причиной смерти, то их будет как минимум 78 тысяч.

В свою очередь заболеваемость, которая в начале недели несколько упала, почти вернулась к максимальному показателю, который был на выходных. Сегодня штаб объявил о 28 585 тысячах новых выявленных случаев заражений. Всего их по стране было без малого 2 миллиона 600 тысяч.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия сейчас находится на четвёртом месте в мире по количеству выявленных случаев заражений, после США, Индии и Бразилии.