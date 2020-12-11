По данным WADA, спортсмены из России чаще других нарушали антидопинговые правила в 2018 году

Больше всего нарушений в олимпийских видах совершено в велоспорте, легкой и тяжелой атлетике. Выявлено 144 случая употребления допинга среди россиян.
На втором месте итальянцы — 132 человека, и на третьем французы — 114 нарушений.
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Больше всего нарушений в олимпийских видах совершено в велоспорте, легкой и тяжелой атлетике. Выявлено 144 случая употребления допинга среди россиян.
На втором месте итальянцы — 132 человека, и на третьем французы — 114 нарушений.
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…