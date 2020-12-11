В столице Армении протестующие этим утром заблокировали работу метро

Они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты парализовали работу ереванского метро примерно на 40 минут, судя по сообщениям пресс-службы метрополитена. Там пояснили, что на одной из станций была акция гражданского неповиновения.

Метро Еревана состоит из одной линии, поэтому проблема на одной станции может блокировать движение всех поездов. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали. Информации о задержаниях нет.

Протесты в Ереване продолжаются с 10 ноября из-за соглашения, которое подписали лидеры Армении, Азербайджана и России по конфликту в Нагорном Карабахе. Боевые действия были прекращены, но Ереван потерял контроль над частью спорной территории, что оппозиция расценила как капитуляцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был вынужден подписать соглашение и другого пути не было.