В Псковской области выявлен очаг коронавируса в новоржевской средней школе

Заразились пять сотрудников образовательного учреждения. Школа со вторника на карантине.
Дети переведены на дистанционный режим обучения, — сообщает ТАСС.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Заразились пять сотрудников образовательного учреждения. Школа со вторника на карантине.
Дети переведены на дистанционный режим обучения, — сообщает ТАСС.
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…