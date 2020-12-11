В Китае введен в эксплуатацию первый двухъярусный подвесной мост для высокоскоростных поездов

Верхний уровень предназначен для движения автомобилей. По нижнему курсируют высокоскоростные поезда.
Конструкция моста позволяет составам двигаться со скоростью до 250 километров в час.
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Верхний уровень предназначен для движения автомобилей. По нижнему курсируют высокоскоростные поезда.
Конструкция моста позволяет составам двигаться со скоростью до 250 километров в час.
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…