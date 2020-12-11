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09:36, 11 декабря 2020

Президент Аргентины намерен привиться российской вакциной от коронавируса, чтобы показать пример соотечественникам

Альберто Фернандес добавил, что Аргентина подписала контракты на поставку вакцины и с производителями из других стран.



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