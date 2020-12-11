Две спринтерские гонки состоятся сегодня на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Первые этапы Кубка Мира для российской команды были провальными, особенно для мужчин, однако эстафеты в Контиолахти дали повод для осторожного оптимизма. Два четвертых места — вполне достойный результат, тем более если принять во внимание то, что россияне наконец начали выдерживать темп лидеров.

Первые гонки в Австрии покажут сохранится ли эта тенденция. К женской команде присоединились Лариса Куклина и Татьяна Акимова. Куклина по словам тренера команды Михаила Шашилова будет стартовать сегодня, Акимова — на четвертом этапе, который пройдет здесь же.

Можно ожидать попадания в десятку Светланы Мироновой и Ирины Казакевич. У мужчин постепенно набирает форму Александр Логинов, хотя пока остаются очевидные проблемы в стрельбе на стойке, где в последних двух гонках он промахнулся шесть раз, что возможно стоило медали эстафетной команде.

Обе гонки покажет «Матч ТВ». Первая начнется в 13:30, а мужская после 16 часов.