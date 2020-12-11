Эксперты американского регулятора рекомендовали разрешить использование вакцины от Pfizer и BioNTech

Разрабатывать вакцину от коронавируса компания Pfizer совместно с немецким стартапом BioNTech начала в январе этого года. Спустя одиннадцать месяцев вакцина прошла ключевые испытания, показав эффективность 95%, и 20 ноября Pfizer запросил экстренное разрешение американских властей на использование вакцины.

В четверг члены внешнего экспертного комитета при FDA (управлении США по вопросам качества продовольствия и медикаментов) голосами 17 против 4 одобрили вакцину. В ближайшие дни — как ожидается, уже в субботу, FDA должен выдать разрешение на ее использование. Первые 6,5 миллионов доз покинут склады в течение суток после этого. Первыми в США вакцину получат медицинские работники и люди, проживающие в домах престарелых.

Вакцину от Pfizer уже прививают в Бахрейне и Великобритании, где она получила разрешение. В среду ее одобрили власти Канады. Параллельно в FDA находится вторая заявка на вакцину — от американской компании Moderna, которая также запрашивает разрешение по экстренной процедуре, что означает, что клинические испытания продолжатся.

Решение по вакцине компании Moderna будет приниматься 17 декабря.