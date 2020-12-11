Конгрессмены США призвали президента страны немедленно сообщить о результатах расследования отравления Навального

Обращение в Белый дом направили представители обеих партий — влиятельные конгрессмены демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол. Они напомнили, что ещё 8 сентября просили президента Дональда Трампа выяснить, применяла ли Россия химическое оружие в нарушение международного права против Алексея Навального.

Провести расследование требует закон о контроле над этим видом оружия. Максимальный срок в 60 дней уже истёк, результаты проверки нужно незамедлительно представить Конгрессу, говорится в новом обращении в Белый дом. Если власти установят, что правительство России было соучастником атаки на Навального США необходимо привлечь к ответственности режим Путина, подчеркнули конгрессмены.

Они предлагают в таком случае принять санкции, аналогичные тем, которые уже ввели Евросоюз и Великобритания. В список в частности попал директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а также научный институт, где разработали яд Новичок, которым, как считают на Западе, был отравлен Навальный. Российские власти отрицают обвинения в причастности к инциденту.

Политику стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Навальный был помещен в отделение реанимации больницы Омска, оттуда через пару дней доставлен в Берлин. Он до сих пор проходит реабилитацию в Германии. После полного выздоровления политик намерен вернуться в Россию.