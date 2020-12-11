Минобороны России считает, что против российской вакцины от коронавируса ведется информационная кампания

Там утверждают, что она финансируется из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Как выразился генерал, информационный саботаж не влияет на эффективность вакцины.
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Там утверждают, что она финансируется из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Как выразился генерал, информационный саботаж не влияет на эффективность вакцины.
+ Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека По поводу широкой амнистии: надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки…