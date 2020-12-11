Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание «Человек года»

Избранный президент США Джозеф Байден и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания «Человек года» по версии американского журнала «Тайм». Об этом объявлено во время спецэфира телекомпании NBC. Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США. Интересно, что в шорт-лист претендентов на это звание Камала Харрис включена не была. Фото обоих политиков опубликовано на обложке журнала.
2020-12-11T07:08:05+03:00
2020-12-11T07:34:53+03:00
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07:08, 11 декабря 2020
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