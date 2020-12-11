Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, проведет слушания по вопросу об экстрадиции в США бизнесмена Олега Тинькова

Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, проведет слушания по вопросу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова.

Вестминстерский магистратский суд должен был приступить к рассмотрению вопроса о выдаче Олега Тинькова США еще в апреле. С тех пор заседание неоднократно переносили – из-за болезни бизнесмена, который в марте сообщил, что у него рак крови, а также из-за пандемии. Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга. Недавно он рассказал, что организм начал отторгать пересаженные стволовые клетки и полное выздоровление откладывается. Власти США обвиняют основателя «Тинькофф-банка» в налоговых нарушениях – по их данным, при отказе от американского гражданства в 2013 году он занизил свои активы примерно на миллиард долларов. В США ему грозит до 6 лет заключения. По словам юристов, тюрьмы можно избежать, если пойти на сделку со следствием, но штраф с компенсацией могут назначить на солидную сумму.

Нынешние слушания – предварительные, они носят технический характер.