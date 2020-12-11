Представители России и Азербайджана сегодня обсудят запрет на поставки в нашу страну томатов и яблок из республики

Специалисты обсудят возможность поставок продукции только из тех регионов Азербайджана, где не нашли заражения. Москва, напомню, вчера запретила ввозить помидоры и яблоки со всей территории республики. Россельхознадзор объявил, что в плодоовощной продукции выявили вредителей — плодожорку и томатную моль. Глава ведомства Сергей Данкверт в среду, когда Россия анонсировала запрет, пообщался с азербайджанским коллегой и рассказал о нарушениях. Чиновник отметил, что российское ведомство ждёт от Баку результатов расследования каждого случая. Стоит напомнить, что Азербайджан — ключевой поставщик томатов на российский рынок: на долю республики приходится почти 40 процентов импорта. Участники рынка предупредили, что запрещённые помидоры из Азербайджана в России будет нечем заменить. Перед Новым годом розничные сети опасаются сложностей с поставками томатов из других стран — Турции, Китая, Белоруссии, и роста цен на эту продукцию, рассказал источник газеты Коммерсант в одной из ассоциаций, объединяющих ритейлеров. Минсельхоз хотят попросить увеличить квоты для Турции до разрешения ситуации с поставками из Азербайджана.

Россельхознадзор также запретил ввоз помидоров и перцев из Армавирской области Армении. Запрет вступит в силу с 14 декабря, сообщается на сайте ведомства.