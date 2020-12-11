США ввели персональные санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Его обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека.

Американское министерство финансов считает, что чеченский лидер и его организация «Кадыровцы» — это специальный полк в составе национальной гвардии причастны к обширному списку серьёзных преступлений. Среди них числятся убийство политика Бориса Немцова, похищения и пытки людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, задержания журналистов и активистов, и другие нарушения прав на свободу религии, собрания и выражения собственного мнения.

Санкции наложили как на самого Рамзана Кадырова, так на целый ряд организаций, которые по оценке американского ведомства приносят ему доход. Например, в этом списке значатся футбольный клуб «Ахмат», компания «Чеченские минеральные воды», Фонд Ахмата Кадырова и другие.

Также не обошлось и без персональных санкций в отношении людей, которые, как отметили в американском ведомстве, работают в интересах Кадырова. Так, под ограничения попал заместитель премьер-министра региона Вахит Усманов, советник главы Чечни по безопасности Даниил Мартынов и тренер лошадей Кадырова Сатиш Семар.

В свою очередь Рамзан Кадыров назвал эти ограничения лицемерием и позорным абсурдом. Он пообещал, что они Соединённым Штатам «еще аукнутся».

Великобритания ввела санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Под британскими санкциями оказались также бывший глава полиции Аргуна Аюб Катаев и первый замминистра МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинов. Им запрещены поездки в Великобританию, их активы будут заморожены. Ограничительные меры введены и против спецотряда быстрого реагирования «Терек». Как говорится на сайте британского правительства, санкции введены в связи с пытками и другими нарушениями прав ЛГБТ в Чечне.