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06:51, 11 декабря 2020

Парижский суд объявит свое решение по делу экс-президента Николя Саркози 1 марта

Прокуратура ранее потребовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы (двум из них – условно). Саркози обвиняется в коррупции и торговле влиянием.



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