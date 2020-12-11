Число умерших в США от последствий коронавируса превысило военные потери страны во Второй мировой войне

Об этом сообщила телекомпания Эн-би-си. По ее расчетам, от COVID-19, в Соединенных Штатах умерли уже 292 тыс. человек. По данным Министерства по делам ветеранов, США во Второй мировой потеряли убитыми 291, 5 тыс. военнослужащих. Еще 113, 8 тыс. американцев погибли не в бою.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 15,5 млн. случаев заражения коронавирусом.