Маршал авиации Евгений Шапошников будет похоронен на Троекуровском кладбще

Шапошникову было 79 лет. Он умер в больнице куда попал в конце ноября. ТАСС сообщает, что причиной стала коронавирусная инфекция. Резко упал уровень кислорода в крови и не помогла даже искусственная вентиляция легких. Шапошников был министром обороны 4 месяца – с августа по декабрь 1991 года. Он сменил своего начальника Дмитрия Язова, который вошел в состав ГКЧП, тогда как Шапошников отказался подчиняться приказам группы заговорщиков и поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. Именно Шапошникову передал ядерный чемоданчик президент СССР Михаил Горбачев, когда сложил полномочия. Шапошников в свою очередь вручил его Ельцину. После отставки маршал посвятил карьеру авиации, в частности возглавлял крупнейшую российскую авиакомпанию Аэрофлот.

Соболезнования родным и близким Шапошникова выразил Президент России Владимир Путин.